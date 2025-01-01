Пермский ХК «Молот» одержал победу в первом матче турнира Soligorsk Summer Cup в Беларуси Счёт игры — 3:1 в пользу пермяков Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

В первом матче турнира Soligorsk Summer Cup пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу над ХК «Лида» из Республики Беларусь. Об этом сообщается в соцсетях ХК «Молот».

Счёт матча — 3:1 в пользу пермской команды. Первый раунд — 0:0, второй — 2:1, третий — 1:0.





«Спасибо всем, кто поддерживал команду. Следующий матч турнира проведём уже завтра. Нашим соперником станет тульский АКМ. Начало мачта в 12:00 по московскому времени», — добавили в соцсетях пермского хоккейного клуба.





Товарищеский хоккейный турнир Soligorsk Summer Cup проходит на территории Республики Беларусь, в городе Солигорск.





Ранее «Новый компаньон» писал , что в рамках подготовки к сезону «Молот» станет участником турнира «Кубок Солигорска», где его соперниками станут ХК «Лида», АКМ из Тулы и «Шахтёр-Солигорск». С 25 августа и до старта регулярного чемпионата «Молот» продолжит тренировки в родной Перми.

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