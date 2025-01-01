Алёна Бронникова В Перми приняли решение о комплексном развитии участков Авиагородка и Балатово Застройка территорий новым жильём займёт 10 лет Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Минимущество Пермского края 31 июля подписало приказ о комплексном развитии двух территорий в Индустриальном районе Перми общей площадью 11,12 га. Речь идёт об участках в микрорайонах Авиагородок и Балатово.

Реализация проекта будет осуществляться победителем торгов на право КРТ. Предельный срок исполнения реализации проекта составит 10 лет со дня заключения договора.

Реновации на территории Авиагородка подлежит участок площадью 8,72 га, в границах улиц Рязанской, Карпинского и Свиязева. На территории Балатово — в границах улиц Мира, Кавалерийской, Чайковского и Стахановской площадью 2,4 га.

Проект документа власти подготовили ещё в июне. Как сообщалось, на территории первого участка возможно строительство жилья высотой до 10 этажей, объекты здравоохранения и образования, рекреации и гостиничного обслуживания, магазины, ТЦ и автостоянки. На втором участке инвестор сможет возвести дома высотой до 19 этажей, объекты здравоохранения, образования и рекреации, магазины, ТЦ и автостоянки. Часть объектов подлежит изъятию и сносу.

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