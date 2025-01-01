Алёна Бронникова Решение о сносе здания автосалона в Камской долине Перми вступило в силу Владельцам объекта не удалось обжаловать решение арбитража Поделиться Твитнуть

Камская долина

permkrai.ru

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 15 июля рассмотрел апелляционную жалобу ООО «Мир», владельца автосалона в Камской долине Перми, на решение арбитража о сносе объекта. Апелляция была оставлена без удовлетворения, решение нижестоящей инстанции — без изменений.

Согласно опубликованному в картотеке суда документу, постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня его принятия.

Напомним, в марте Арбитражный суд Пермского края признал одноэтажное здание автосалона «Автопрестиж» на ул. Маршала Жукова, 51 незаконной постройкой. Суд обязал демонтировать его в течение 60 дней после вступления решения в силу. В случае невыполнения этого требования с владельца будет взыскан штраф в 1 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Иск был подан администрацией Ленинского района Перми в 2023 году. По мнению властей, компания возвела здание на муниципальной земле, не имея необходимой разрешительной документации, хотя строительство объекта было согласовано, но на другом участке. Позже в Росреестре появилась запись, указывающая на то, что спорное строение находится на «одобренной» территории.

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