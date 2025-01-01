Суд обнародовал причину сноса салона «Автопрестиж» в Перми Опубликована мотивировочная часть решения Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края обнародовал мотивировочную часть судебного решения о сносе автосалона «Автопрестиж», расположенного по ул. Маршала Жукова, 51. Ранее судебная инстанция признала здание автоцентра по указанному адресу самовольной постройкой и вынесла постановление о его демонтаже.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», согласно информации на сайте суда, в ходе судебного разбирательства была назначена строительно-техническая и землеустроительная экспертиза. Результаты исследований показали, что часть постройки находится на муниципальном участке, предназначенном для проезжей части ул. Маршала Жукова, а другая — на землях, государственная собственность на которые не разграничена. Эксперты также установили, что здание салона носит капитальный характер, не зависит от другого здания «Автопрестижа» (где продаются автомобили GAC) и может эксплуатироваться автономно. При этом эксплуатация здания не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Суд пришёл к выводу, что салон «Автопрестижа» является объектом недвижимости, возведённым самовольно, и удовлетворил иск администрации в полном объёме.

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