Суд обязал владельцев снести здание автосалона в Камской долине Перми Решение вынесено 10 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 10 марта, Арбитражный суд Пермского края признал одноэтажное здание автосалона, расположенное по ул. Маршала Жукова, 51, незаконной постройкой. Информация об этом содержится в опубликованном на сайте суда решении. Суд постановил, что ООО «Мир», являющееся владельцем здания, обязано демонтировать его в течение двух месяцев после вступления решения в силу. В случае невыполнения этого требования суд установил штраф в 1 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Иск о признании здания самовольной постройкой был подан администрацией Ленинского района Перми в прошлом году. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», власти района утверждали, что компания возвела здание на муниципальной земле, не имея необходимой разрешительной документации, хотя строительство объекта было согласовано, но на другом участке. Позже в Росреестре появилась запись, указывающая на то, что спорное строение находится на «одобренной» территории.

ООО «Мир», зарегистрированное в 2021 году, специализируется на аренде и управлении недвижимостью. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 50% долей компании принадлежат ООО «Норд» и ООО «Темп», которые занимаются аналогичной деятельностью. Бенефициаром последнего является Вячеслав Ляндаев, владелец автохолдинга «Автопрестиж».

Согласно данным «Яндекс Карт» и 2ГИС, по адресу ул. Маршала Жукова, 51 находится автосалон, где «Автопрестиж» реализует подержанные автомобили.

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