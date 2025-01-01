Алёна Бронникова Экс-главе кредиторов оборонного завода в Перми отказали в реструктуризации долгов Артур Васильев был объявлен банкротом в 2020 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Финансовый управляющий опубликовал результаты проведения собрания кредиторов бывшего председателя комитета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (Пермь) Артура Васильева на «Федресурсе». Собрание состоялось 1 августа.

Для участия зарегистрировались шесть кредиторов, сумма требований которых составляет 121,3 млн руб., или 98,4% от общей суммы требований кредиторов, обладающих правом голоса. Должник представил собранию проект плана реструктуризации, а также ходатайствовал о переходе к реструктуризации долгов.

Против утверждения плана и удовлетворения ходатайства проголосовали 73,76% кредиторов, 26,24% воздержались. В связи с этим было принято решение не вводить процедуру реструктуризации.

Напомним, занимавший ранее должность главы комитета кредиторов ЗиДа Артур Васильев был объявлен банкротом в 2020 году. Инициатором выступил Эдуард Давыдов, владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym. Затем была введена процедура реализации имущества. Летом 2023 года Васильева признали виновным в мошенничестве, нанёсшем ущерб имуществу ГК «РИАЛ» депутата законодательного собрания Юрия Борисовца в размере свыше 788,1 млн руб. Бизнесмена приговорили к шести годам условно и штрафу 500 тыс. руб.

В июле стало известно, что Васильев может выйти из банкротства. Он предложил кредиторам рассмотреть план погашения долга в течение трёх лет.

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