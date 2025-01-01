Экс-глава кредиторов пермского оборонного завода может выйти из банкротства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отношении Артура Васильева, экс-председателя комитета кредиторов ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (Пермь), могут ввести реструктуризацию задолженности. Подобные сведения опубликованы на «Федресурсе». Намеченная дата ближайшего собрания — 1 августа 2025 года.

В повестке — изучение плана по реструктуризации долговых обязательств и утверждение решения о переходе к данной процедуре. Согласно информации издания «Коммерсантъ-Прикамье», инициатором предложения о погашении долга в течение трех лет выступил непосредственно сам Артур Васильев.

Ранее занимавший должность председателя комитета кредиторов ФГУП «Завод им. Дзержинского» Васильев был объявлен банкротом в 2019 году. Инициатором процедуры банкротства выступил Эдуард Давыдов, владелец бывшей пермской сети фитнес-клубов Edward's Gym. Летом 2023 года Ленинским районным судом Перми Артур Васильев был признан виновным в мошенничестве, нанесшем ущерб имуществу ГК «РИАЛ» депутата законодательного собрания Юрия Борисовца в размере свыше 788,1 млн руб. Бизнесмен был приговорен к шести годам условного заключения и штрафу 500 тыс. руб.

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