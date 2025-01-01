На СВО погибли сразу двое военнослужащих из одного округа Прикамья С Павлом Дементьевым и Эльмартом Шистеровым простятся 4 августа в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Власти Верещагинского округа сообщили о смерти двух местных жителей в зоне СВО, Павла Дементьева и Эльмарта Шистерова.

Павел Дементьев, уроженец деревни Бурдино Очёрского района, родился 25 октября 1977 года. Он учился в Верещагинской школе-интернате и получил водительскую специальность в ДОСААФ. Работал в сфере грузоперевозок в Верещагино и Очёре. Служил гвардии рядовым в мотострелковом взвод и погиб 13 декабря 2023 года. У него остались жена, брат и отец.

Эльмарт Шистеров родился 23 августа 2004 года в с.Карагай. Он также окончил Верещагинскую школу-интернат. В техникуме получил профессию мастера по ремонту автомобилей. Служил в Вооруженных Силах РФ. В зоне СВО был понтонёром и погиб 13 июля 2025 года.

Оба военнослужащих будут похоронены 4 августа на малой родине.

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