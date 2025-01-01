Пермский «Амкар» пополнил свой состав новым игроком К команде присоединился 26-летний защитник Георгий Санакоев из Владикавказа Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Амкар Пермь»

Как сообщили в пресс-службе ФК «Амкар», состав «красно-чёрных» пополнил выходец из Владикавказа Георгий Санакоев. До перехода в «Амкар» он два года играл за ялтинский «Рубин», где с июля 2023 года был капитаном.

Детали соглашения с новым игроком не раскрываются. Известно, что защитник является воспитанником осетинской футбольной школы.

Георгий Санакоев родился во Владикавказе 3 ноября 1998 года. Он также имеет опыт игры за крымскую «Таврию» и ялтинский «Рубин», где провёл более 60 матчей во Второй лиге, забив шесть голов.

В «Амкаре» Санакоев будет выступать под номером 5.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Амкар» подписал контракт с 20-летним нападающим Артёмом Аношиным, воспитанником академии «Чертаново». Аношин большую часть своей юношеской карьеры провёл в «Чертаново». В 52 играх молодёжного первенства он забил 10 мячей, а в прошлом году перешёл в ФК «Химки».

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