ФК «Амкар Пермь» подписал контракт с 20-летним нападающим Артёмом Аношиным Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар Пермь» официально сообщил о заключении соглашения с перспективным 20-летним нападающим Артёмом Аношиным, который является выпускником академии «Чертаново». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу «красно-чёрных».

Аношин, родившийся 4 апреля 2005 года в Москве, большую часть своей юношеской карьеры провёл в «Чертаново», где в 52 играх молодежного первенства отметился 10 голами. В феврале 2024 года он присоединился к ФК «Химки», где также успешно проявил себя, отыграв 35 матчей за вторую команду и забив 10 мячей.

Теперь, обладая внушительными физическими параметрами (рост 197 см), Артём будет защищать цвета «Амкара» под игровым номером 74.

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