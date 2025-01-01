Прокуратура следит за перемещением животных в новый пермский зоопарк Ранее проект строительства нового зверинца получил положительное заключение госэкспертизы Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Пермская природоохранная прокуратура осуществляет контроль за переездом животных в новый зоопарк, расположенный в микрорайоне Нагорный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что перевозка животных — это сложный и продуманный процесс, в котором задействованы ветеринары, зоологи и другие эксперты.

Природоохранная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов при перевозке и размещении животных.

Как писал ранее «Новый компаньон», в конце июля проект строительства нового зоопарка в Перми получил одобрение государственной экспертизы. Проект разработало нытвенское ООО "Конструкторское бюро «Проект», а застройщиком выступает Управление капитального строительства Прикамья.

Некоторые животные, перевезённые со старой территории зоопарка на ул. Монастырской, уже привыкли к своим новым местам обитания в новых вольерах.

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