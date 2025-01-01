Госэкспертиза одобрила проектные решения нового зоопарка в Перми Следующий этап перед вводом в эксплуатацию – заключение о соответствии выполненных работ Поделиться Твитнуть

КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» выдало положительное заключение на проектную документацию строительства нового зоопарка в Перми. Согласно данным ГИС ЕГРЗ, результат экспертизы был получен 23 июля.

Проектная документация была подготовлена нытвенским ООО Конструкторское бюро «Проект». В качестве застройщика выступает ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края».

«Заключение носит, скорее, технический характер. Окончательно утверждены проектные решения со всеми корректировками. Это сделано для получения заключения о соответствии выполненных работ проекту, которое в свою очередь необходимо для ввода объекта в эксплуатацию», — пояснили «Новому компаньону» в краевом минстрое.

Ранее издание сообщало, что на входных группах в новый зоопарк, который расположен в м/р Нагорный, установили терминалы для приобретения билетов. Часть перевезённых ранее животных с территории старого зоопарка на ул. Монастырской уже обжились в своих вольерах.

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