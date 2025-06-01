В Прикамье начался приём заявок на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года – 2025» Зарегистрироваться можно до 1 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлен старт приёма заявок на Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года — 2025». Премия отмечает лучшие достижения в создании и развитии туристических маршрутов. Финал конкурса состоится в Перми в конце ноября. К участию допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели Пермского края, желающие представить свои туристические маршруты, действующие на территории России.

Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте премии до 1 октября и предоставить описание маршрута, презентацию в формате PDF и другие необходимые материалы. Рекомендации по оформлению доступны по ссылке.

Премия включает 37 номинаций, среди которых: молодёжный, этнографический, выходного дня, гастрономический, военно-исторический, литературный маршруты, а также номинации для туристических карт и онлайн-маршрутов. Полный список номинаций можно найти в положении о премии.

По словам министра по туризму Прикамья Юлии Ветошкиной, сотрудничество с экспертами туристических премий не только позволяет обмениваться опытом, но и повышает компетентность регионов. Маршруты пермских туроператоров становятся всё более конкурентоспособными, а инфраструктура и креативная составляющая улучшаются, считает чиновница.

Премия «Маршрут года» была основана в 2014 году и за 10 лет привлекла более 4000 проектов. Организаторами финала выступают краевое правительство, минтуризма и Центр развития туризма Пермского края.

Как ранее писал «Новый компаньон», 18 июля в Йошкар-Оле состоялось награждение победителей премии «Лидеры туриндустрии Приволжского федерального округа». В шести номинациях победителями стали восемь экскурсоводов и компаний Пермского края.

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