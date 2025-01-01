В Прикамье карта «Мир» стала работать как социальный проездной Ей можно оплачивать поездки в автобусах и трамваях Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Пермском крае с 1 августа карту «Мир» любого банка можно использовать в качестве электронного социального проездного документа (ЭСПД). Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Для того, чтобы карта начала работать как проездной, необходимо обратиться в любой пункт обслуживания и выдачи ЭСПД в Пермском крае и подать заявление, а затем дождаться его одобрения. После этого карта автоматически становится электронным социальным проездным документом.





«ЭСПД доступен жителям Прикамья, получающим федеральные и региональные выплаты от государства. Для приобретения проездного необходимо обратиться в отделения Почты России, Почта Банка или в Информационный центр автовокзала по адресу: Пермь, ул. Механошина, 29. Чтобы получить ЭСПД нужен паспорт и удостоверение, подтверждающее право на льготу», — добавили в краевом минтрансе.

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