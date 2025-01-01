Отец форварда пермского «Молота» Павла Синявского погиб в ДТП Мать и сестра хоккеиста госпитализированы Поделиться Твитнуть

Фото: группа Вконтакте "ВХЛ | Высшая Хоккейная Лига | Сезон 25/26"

В автомобильной аварии погиб отец нападающего ХК «Молот» и сборной Узбекистана Павла Синявского. Мать и сестра игрока госпитализированы с травмами в медицинское учреждение. Об этом сообщает ХК «Молот» в своих социальных сетях.

«От лица клуба и болельщиков выражаем искренние соболезнования Павлу, а также всем его близким. Паша, сил тебе. Мы с тобой», — написано в сообщении ХК «Молот».





Напомним, прошлый сезон 27-летний форвард начинал в составе ташкентского «Хумо». К пермской команде Синявский присоединился в ноябре 2024 года. За это время хоккеист сыграл за цвета «Молота» 36 матчей, в которых набрал 11 (7+4) баллов за результативность при показателе полезности «-1». В июне этого года стало известно о продлении контракта Павла Синявского с ХК «Молот».

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