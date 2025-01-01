В Перми перед Чусовским мостом вновь скопилась длинная пробка Затор составляет почти 6 километров Поделиться Твитнуть

Фото: скрин "Яндекс Карт"

В пятницу, 1 августа, в Перми перед Чусовским мостом образовалась большая пробка. Согласно данным «Яндекс Карт», почти 6-километровый затор растянулся от Восточного обхода до Соликамского тракта и въезда на мост. Участок на картах подсвечен бордовым и красным цветом.

На картах указано, что на участке произошла авария в правом ряду, а около съезда на ул. Корсуньскую в среднем ряду ведутся дорожные работы. Вероятно, это и стало причиной затора.





На самом Чусовском мосту движение относительно свободное — участок на «Яндекс Картах» подсвечен зелёным и жёлтым. После проезда моста затора тоже нет.

В целом пробки в Перми, по данным «Яндекс Карт», оцениваются в 5 баллов.





Напомним, на участке до въезда на Чусовской мост уже не впервые образуются пробки. Недавно причиной затора стало ДТП на мосту с тремя автомобилями.

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