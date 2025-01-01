В Перми образовалась большая пробка перед Чусовским мостом Длина затора составляет почти 4 км Поделиться Твитнуть

Фото: скрин Яндекс Карт

В субботу, 19 июля, в Перми перед въездом на Чусовской мост образовалась длинная пробка. Четырёхкилометровый затор растянулся от Восточного обхода до Соликамского тракта.

При этом на Чусовском мосту движение свободное — участок на «Яндекс Картах» подсвечен зелёным цветом. Такая же ситуация и после проезда моста. При этом информации о том, что могло послужить причиной затора, на картах не указано, — вблизи нет ДТП или дорожных (ремонтных) работ.





В целом пробки в Перми оцениваются в три балла.





Ранее «Новый компаньон» также писал , что утром 16 июля в Перми из-за инцидента на ш. Космонавтов образовалась пробка в направлении центра города, сообщили в «Центре безопасности дорожного движения Пермского края». По данным «Яндекс.Карты», столкновение на пересечении шоссе и ул. 1-й Ипподромной произошло приблизительно в 7:30. Затор растянулся от места происшествия до кольцевой развязки на пересечении шоссе с улицами Оверятской и Промышленной.

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