Из-за ДТП на шоссе Космонавтов в Перми образовалась автомобильная пробка Поделиться Твитнуть

Утром 16 июля в Перми из-за инцидента на ш. Космонавтов образовалась пробка в направлении центра города, сообщили в «Центре безопасности дорожного движения Пермского края».

По данным «Яндекс.Карты», столкновение на пересечении шоссе и ул. 1-й Ипподромной произошло приблизительно в 7:30.

Затор растянулся от места происшествия до кольцевой развязки на пересечении шоссе с улицами Оверятской и Промышленной.

В краевом ЦБДД посоветовали водителям принимать во внимание текущую ситуацию при выборе маршрута. В настоящее время движение на участке восстановлено.

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