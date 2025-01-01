В Прикамье похоронят погибшего на СВО Александра Караваева Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Сивинского округа

В администрации Сивинского округа Прикамья сообщили о гибели в ходе спецоперации жителя Сивы Александра Караваева. Информация об этом опубликована на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Александр родился в 28 октября 1995 года в Сиве. На СВО военнослужащий был младшим сержантом и погиб 23 июля этого года во время выполнения боевых задач.

Прощание с военнослужащим состоится 3 августа в 11:00. Траурный митинг начнётся в 11:30 в Сивинском центре культуры и досуга (ул. Советская, 4).

«Разделяем горечь утраты и выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра», — сообщили в администрации округа.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Прикамье похоронили сразу двух жителей одного округа, погибших на СВО. Речь идёт об Алексее Порошине и Алексее Бузмакове. Их похоронили 31 июля и 1 августа, соответственно.

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