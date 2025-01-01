В Прикамье простятся с погибшими на СВО двумя жителями Нытвенского округа Поделиться Твитнуть

фото предоставлены администрацией Нытвенского округа

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погибли жители Нытвенского округа Прикамья Алексей Порошин и Алексей Бузмаков, сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.

«Они пали смертью храбрых, будучи до конца верными воинской присяге, проявив мужество, стойкость и героизм», — говорится в информации властей.

Прощание с рядовым Алексеем Порошиным состоится 31 июля в 10:00 в Нытвенском Дворце культуры по пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида начнётся в 11:00.

Проводить в последний путь Алексея Бузмакова можно будет 1 августа в 10:00 в Доме творчества с. Мокино по ул. Пономарева, 13б, гражданская панихида начнется в 11:00.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Красновишерском округе Прикамья простились с погибшим на СВО 28-летним Евгением Филипьевым. Ему было 28 лет.

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