В Пермском крае простились с погибшим на СВО 28-летним Евгением Филипьевым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Красновишерского округа

В среду, 30 июля 2025 года, в Прикамье состоялось прощание с младшим сержантом Евгением Филипьевым, погибшим в зоне СВО на территории Украины, ЛНР и ЛНР, об этом сообщили в администрации Красновишерского округа.

Евгений Филипьев родился 4 января 1997 года, а погиб 13 июля 2025 года при исполнении боевых задач.

Похороны Евгения Филипьева прошли с соблюдением всех воинских ритуалов на кладбище, расположенном в д. Яборова.

Власти от имени всех жителей Красновишерского округа принесли искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего.

Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в зоне спецоперации трагически погиб Николай Шабров из Юрлинского округа. Ему было 45 лет. Прощание с военнослужащим состоялось 29 июля на кладбище с. Юрла.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.