На севере Прикамья простятся с участником СВО Николаем Шабровым В последний путь его проводят 29 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

При исполнении воинского долга в зоне спецоперации трагически погиб Николай Шабров из Юрлинского округа. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях.

Николай родился 24 июля 1979 года в п. Чус, где прошло его детство и школьные годы. По состоянию здоровья мужчина не служил в армии, хотя, по словам сестры, очень этого хотел. В начале февраля этого года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

Судьба Николая сложилась так, что он прожил жизнь одиноким, не оставив после себя семьи и детей.

Прощание с военнослужащим состоится 29 июля в 14:00 на кладбище с. Юрла.

В администрации округа выразили соболезнования родным и близким Николая.

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