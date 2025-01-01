В Перми количество точек общепита с верандами выросло на 59% При этом доля таких мест в общем количестве заведений по-прежнему невелика Поделиться Твитнуть

По данным 2ГИС, в июле 2025 года общее число ресторанов, кафе и других заведений общепита, предлагающих посетителям веранды или столики на открытом воздухе, в городах-миллионниках России превысило отметку в 17 тыс. Это демонстрирует значительный рост – на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором роста стало увеличение числа заведений именно с верандами, их количество увеличилось более чем на 41%, в то время как уличные столики показали несколько менее впечатляющий рост.

Наиболее заметный скачок в количестве заведений с верандами наблюдался в Красноярске, где их число увеличилось на 79%, что является самым высоким показателем среди 16 крупнейших городов страны.

Пермь заняла второе место с ростом на 59%. Однако, несмотря на это, доля таких заведений в общем количестве предприятий гастрономической отрасли в Перми остается относительно небольшой (чуть более 13%, или 196 заведений).

Москва также вошла в тройку лидеров, увеличив число заведений с верандами почти наполовину – на 48%. При этом процент заведений общепита с верандами в Москве (19%) превышает аналогичный показатель в любом из городов-лидеров по динамике роста.

Формат с уличными столиками, который считается более простым в реализации, пользовался несколько большим спросом в прошлом году, но в текущем летнем сезоне уступил пальму первенства верандам. Количество заведений, предлагающих столики на улице, увеличилось на 39% по сравнению с июлем 2024 года. Лидером по темпам роста тоже стал Красноярск (+70%).

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