Алёна Бронникова Ветеранам СВО в Перми вручили ключи от новых автомобилей Бойцы получили «Москвичи» с ручным управлением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ветераны СВО в Перми получили новые автомобили «Москвич-3» с ручным управлением. Как сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», торжественная церемония передачи автомобилей состоялась 31 июля, на площади перед Домом офицеров.

«Пермским филиалом фонда «Защитники Отечества» была организована передача автомобилей «Москвич-3» в собственность ветеранов СВО, которые получили увечья на фронте, повлекшие инвалидность. Бойцов пришли поддержать их семьи, товарищи из Ассоциации ветеранов СВО и представители краевой власти», — сообщили авторы канала.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае предложили 1 июля сделать официальным праздником — Днём ветеранов боевых действий. Заключение на проект соответствующего документа будет направлен 1 августа. Указ вступит в силу со дня его официального опубликования.

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