В Пермь прибыл ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца До 6 августа он пробудет в Свято-Троицком кафедральном соборе Поделиться Твитнуть

В Пермь из Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга 1 августа доставили частицу мощей одного из самых почитаемых в России святителей — Николая Чудотворца. Как сообщают «Вести-Пермь», у самолёта святыню передали митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию.

Отмечается, что мощи Николая Чудотворца находятся в итальянском городе Барри. Доставленная в Пермь частица является одной из самых крупных. Она редко покидает Воскресенский монастырь, а её доставке в Пермь предшествовало несколько месяцев обсуждений. Инициатором стал губернатор Прикамья.

В Перми поклониться святыне верующие смогут с 1 по 6 августа в Свято-Троицком кафедральном соборе. После этого ковчег отправят в Белогорский монастырь, где он пробудет до 9 августа.

Ранее Пермь вошла в число 90 городов России и Беларуси, которые посещал ковчег с частицей мощей святителя Тихона. В краевой столице он находился с 3 по 4 июня.

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