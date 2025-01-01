Ковчег с мощами святителя Тихона прибудет в Пермь в июне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ковчег с частицей мощей святителя Тихона будет находиться в Перми 3 и 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе РПЦ.

Святитель Тихон был избран на пост патриарха на Поместном соборе РПЦ в 1917 году. Его руководство пришлось на особенно сложное время для Церкви, когда новая власть начала борьбу против неё. Занимая патриарший престол до самой смерти, наступившей 7 апреля 1925 года (100 лет назад), патриарх Тихон неоднократно сталкивался с уголовным преследованием, арестами и покушениями на его жизнь.

В 1989 году, в год празднования 400-летия установления патриаршества в России, святейший патриарх Тихон был канонизирован Русской православной церковью. Нетленные мощи были обнаружены 19 февраля 1992 года во время реставрационных работ в Малом соборе Донского монастыря в Москве. Торжественный перенос мощей в Большой собор Донского монастыря состоялся 5 апреля того же года.

7 апреля ковчег, содержащий мощи святителя, начал свой путь по 90 крупным городам России и Беларуси.

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