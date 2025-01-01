В День ВДВ в Перми пройдут спортивные мероприятия и митинг Шествия в этом году снова не будет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено в «Союзе десантников Пермского края»

Стала известна программа праздничных мероприятий в Перми, посвящённых Дню ВДВ и запланированных на 2 августа 2025 года.

Как сообщили в «Союзе десантников Пермского края», в 10:30 состоится церемония возложения цветов к монументу, посвященному героям СВО. В 10:45 цветы будут возложены к памятнику Пермскому добровольческому танковому корпусу, а в 11:00 — к мемориалу «Разорванное братство».

В 12:00 состоится торжественный митинг, приуроченный к 95-летию Воздушно-десантных войск (у памятника ВДВ). С 13:00 до 15:00 намечена развлекательная и спортивная программа.

В организации призвали десантников «быть в трезвом уме и здравии». Дресс-код: приветствуется парадная форма, тельняшки и береты.

В связи с усилением мер безопасности и антитеррористической защищенности, участников и зрителей просят воздержаться от проноса крупногабаритных сумок и рюкзаков на территорию мероприятий.

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