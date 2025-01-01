В Пермском крае утвердили лимит добычи животных на охоте Больше всего можно подстрелить лосей и медведей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае указом губернатора утверждён лимит добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года.

Как сообщает краевое минприроды, охотиться можно на 3913 лосей, на 1224 медведей, 568 барсуков, 85 выдр, 114 рысей и 45 соболей.





Также в ведомстве назвали сроки добычи диких зверей. На медведя можно ходить с 1 августа по 30 ноября и с 1 апреля по 1 мая, на самца лося во время гона с 1 по 30 сентября, а с 15 сентября по 10 января — на все половозрастные группы. Охотиться на барсука нужно с 15 августа по 31 октября, на выдру с 1 октября по 28 февраля, а на соболя и рысь — с 15 октября по 28 февраля.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в июле этого года минприроды Пермского края зарегистрировало 2189 заявок для участия в распределении разрешений на добычу лося в охотничьих угодьях Пермского края.

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