Около 2 тысяч разрешений получили пермяки на отстрел лосей Их выдало краевое минприроды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края зарегистрировало 2189 заявок для участия в распределении разрешений на добычу лося в общедоступных охотничьих угодьях Пермского края.

При этом ведомство не выдало разрешение на 220 заявок, основная причина — нарушение срока подачи заявления.





Напомним, охота без разрешения Минприроды является незаконной и наказывается по ст. 258 УК РФ. Штраф может составлять до 500 тыс. руб. или в размере двухлетнего дохода осуждённого. Также возможны исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок.





Если охота была незаконной и проводилась с использованием служебного положения или группой лиц, штраф увеличивается — от 500 тыс. до 1 млн руб. В этом случае предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до пяти лет, а также запрет занимать определённые должности.





Ранее «Новый компаньон» писал , что на убившего беременную лосиху жителя Перми завели уголовное дело. Браконьер выплатит штраф почти 0,5 млн руб.

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