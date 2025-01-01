Алёна Бронникова На убившего беременную лосиху жителя Перми завели уголовное дело Браконьер выплатит штраф почти в полмиллиона рублей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В феврале 42-летний житель Перми застрелил беременную самку лося в лесу недалеко от д. Пушкари Нытвенского муниципального округа. Как отметили в краевой полиции, отстрел животного был произведён в запрещённый для охоты период.

«Сообщение о предполагаемом преступлении поступило от местного егеря. Проезжая вечером в районе д. Пушкари, он заметил свет фонарика из леса. На обочине дороги егерь обнаружил автомобиль. Предположив, что в лесу находятся браконьеры, он перекрыл выезд и позвонил в полицию», — рассказали в ведомстве.

К моменту приезда полиции пермяк вышел из леса и был задержан. Он показал место раздела животного. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из его автомобиля оружие, из которого животное было убито. Нанесённый материальный ущерб природным ресурсам оценили в 400 тыс. руб. Материалы уголовного дела направлены в суд.

В феврале также стало известно, что суд взыскал с 41-летнего пермяка 240 тыс. руб. за отстрел трёхгодовалого самца лося на территории Нытвенского округа. Браконьер отрицал свою причастность к нарушению закона, однако экспертизой было установлено, что убийство животного было произведено из его ружья.

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