Охотник заплатил крупный штраф за убийство лося в Прикамье Браконьер охотился в Нытвенском округе Поделиться Твитнуть

По решению суда с 41-летнего пермяка взыскали 240 тыс. руб. за отстрел трёхгодовалого самца лося на территории Нытвенского округа. Свидетелем браконьерства оказался местный охотовед, который сообщил об инциденте в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве уточнили, что на место вызова приехали полицейские. Они обнаружили на снегу пятна крови, а позже во время поисков нашли в лесу тушу убитого животного с двумя пулевыми ранениями в брюшной полости. Помимо пули, полиция зафиксировала также следы обуви и автомобиля.

Как выяснилось, браконьер ранее часто охотился в этих местах. Когда ему предъявили обвинение, он всё отрицал, утверждая, что в день преступления был на работе. Он предоставил в полицию карабин без остова затвора, выстрел без которого невозможен. Тем не менее, полиция установила, что в день преступления вместо обвиняемого на работу вышел его коллега. Кроме того, баллистическая экспертиза подтвердила факт убийства животного именно из этого, позже деактивированного, ружья.

В итоге пермяка осудили по статье о незаконной охоте с причинением крупного ущерба. Мужчину обязали возместить ущерб в размере 240 тыс. руб. в пользу краевого минприроды, однако в добровольном порядке он не выплачивал штраф. После этого приставы взыскали с осуждённого исполнительский сбор на сумму почти 17 тыс. руб. и вынесли запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим неплательщику автомобилем, наложили арест на счета в банках и начали взыскивать долг из его зарплаты. Позже вся сумма задолженности была взыскана.

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