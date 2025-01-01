Пермская клиника выплатила компенсацию за ошибочный диагноз маленькой пациентки Педиатр проигнорировала признаки, указывающие на серьезное заболевание Поделиться Твитнуть

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В Перми клиника выплатила компенсацию за ошибки педиатра, поставившего неправильный диагноз ребёнку, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Мать девочки заключила договор добровольного медицинского страхования с медицинским центром. На плановом осмотре у ребёнка была выявлена недостаточная прибавка в весе. Через месяц к этому добавились повышенная температура и раздражительность, которые врач объяснила прорезыванием зубов и дефицитом железа. Маме было рекомендовано повторно обратиться к врачу через несколько дней, но вскоре ребёнок был срочно госпитализирован. После обследования у девочки обнаружили тяжелое хроническое заболевание.

Представитель ребёнка посчитал, что медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом, что привело к поздней диагностике. Гражданка направила в клинику претензию с требованием компенсировать ей моральный ущерб, связанный с болезнью ребенка. Однако клиника отказалась удовлетворить требования. Тогда женщина обратилась в суд.

Экспертиза подтвердила дефекты в оказании медицинской помощи. Врач не собрала полный анамнез и проигнорировала симптомы, указывающие на наследственное заболевание. Суд установил, что некачественные услуги привели к нарушению прав потребителя и причинили нравственные страдания. Клинику обязали выплатить истице 75 тыс. руб.

Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов. Клиника была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о штрафных санкциях за уклонение от исполнения решения суда. Судебный пристав арестовал счета организации, и долг был выплачен взыскателю.

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