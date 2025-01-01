В Пермском крае глава Чусового Сергей Белов раскритиковал поведение туристов И призвал их не мусорить Поделиться Твитнуть

фото со страницы ВК главы Чусовского округа Сергея Белова

Сергей Белов, руководитель Чусовского городского округа в Пермском крае, выразил негодование в связи с поведением туристов. Он сообщил, что посещающие Чусовской округ приезжие оставляют после себя горы мусора. По его утверждению, местные власти вынуждены регулярно использовать средства, поступающие от налогоплательщиков, на уборку территорий, вместо того, чтобы направлять эти ресурсы на улучшение туристической инфраструктуры.

«Уважаемые туристы, хватит уже превращать нашу землю в помойку! Приехав в Чусовой и окрестности, вы наслаждаетесь видами прекрасного Пермского края, замечательной рекой Чусовой, местом нашей силы и красоты. Но почему вы позволяете себе оставлять после себя горы мусора? Да сколько можно уже игнорировать площадки для сбора отходов, расположенные всего в паре шагов от ваших стоянок?! Почему вы считаете нормальным оставить мешки с мусором там, где стоите лагерем?!», — написал Белов в социальной сети «ВКонтакте», подкрепив свои слова фотографиями, демонстрирующими последствия варварского отношения к природе.

Глава округа подчеркнул, что именно туристы являются источником загрязнения, а не местные жители. Он также отметил, что на берегах реки Чусовой имеется достаточное количество туристических стоянок, оснащенных контейнерами для мусора.

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