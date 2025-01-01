Скончался экс-руководитель больницы в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермской станцией скорой помощи

Не стало Василия Михайлова, врача скорой помощи с четвертьвековым опытом работы. О кончине коллеги 28 июля сообщили представители Пермской станции скорой помощи в социальной сети ВКонтакте и выразили соболезнования его родным и близким.

Василий Михайлов в прошлом занимал пост главного врача больницы в п. Юг Пермского района, а затем продолжил свою карьеру в качестве врача скорой помощи в п. Звездный. Коллеги вспоминают о нём как о человеке с добрым сердцем, высококлассном специалисте и верном товарище.

Ранее сообщалось о том, что в Перми прошла церемония прощания с Валерием Зуевым, известным врачом и реаниматологом новорождённых.

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