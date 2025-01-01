Известного детского реаниматолога Прикамья похоронят 29 июля Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Прощание с Валерием Зуевым, детским реаниматологом, который на протяжении 36 лет, с 1989 по 2024 год, возглавлял отделение реанимации новорождённых в Городской детской больнице № 13 в Перми, пройдет завтра, 29 июля, с 11:40 до 12:40, в большом зале по ул. Старцева, 61. Об этом сообщили в Минздраве Прикамья.

Отпевание состоится с 13:00 до 14:00 в Храме Вознесения Господня, Верхний зал (ул. Борчанинова, 11 / ул. Екатерининская, 170).

Похороны пройдут в 15:00 на Северном кладбище.

Валерий Зуев ушёл из жизни на 71 году.

«Человек с большой буквы, чьё сердце билось ради спасения самых маленьких и беззащитных пациентов. Он был не просто врачом — он был великолепным организатором, создав с нуля первое в Пермском крае отделение неонатальной реанимации на базе Городской детской больницы № 13, что способствовало значительному снижению младенческой смертности», — написала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень и выразила искренние соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам врача.

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