В Перми завершился ремонт двух участков дорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершён ремонт двух дорожных участков в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Перми завершены работы на двух участках улично-дорожной сети. Ремонт проведён в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.





Обновление затронуло:

— ул. Горького — на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина;

— ул. Верхне-Курьинскую — от ул. 2-я линия до дороги Дружбы.





Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», на ул. Горького подрядной организацией выполнено обновление дорожного полотна, частичный ремонт тротуаров, асфальтирование парковочных зон и нанесение новой дорожной разметки. Общая площадь работ составила свыше 5 тыс. кв. м, протяжённость — 450 м.





На участке по ул. Верхне-Курьинской обновлено дорожное покрытие, частично реконструированы тротуары, установлены новые дорожные знаки, выполнена свежая разметка. Площадь ремонта превысила 17,5 тыс. кв. м при общей протяжённости более 2 км.

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта в Перми запланирован ремонт 17 дорожных объектов. Завершение работ по всем участкам намечено на конец текущего года.

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