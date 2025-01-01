Стали известны подробности проведения «Битвы роботов» в Перми Первый этап международного чемпионата пройдёт 23 августа в УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

В Перми 23 августа состоится первый этап международного чемпионата «Битвы роботов». Масштабное событие пройдёт во Дворце спорта «Молот» в Мотовилихе. Как сообщают организаторы, в соревнованиях примут участие 28 команд: 16 в категории до 110 кг и 12 с мини-роботами (до 1,5 кг).

Билеты скоро появятся на сайте «Битвы роботов» и в группе ВКонтакте. Онлайн-трансляция будет доступна на VK Видео.

Программа состоит из двух блоков. В первой части зрителей ждет церемония открытия и два раунда боев в обеих весовых категориях. Во второй части также запланированы состязания в обеих категориях. Каждый блок будет начинаться с яркого шоу-пролога.

Участники чемпионата — инженеры, студенты и любители. Среди вузов-участников: МИСИС, ИжГТУ, Альметьевский государственный технологический университет, Башкирский государственный аграрный университет и другие.

На «Битву роботов 2025» подано 306 заявок, из них к соревнованиям допущены 112 команд: 64 в категории до 110 кг и 48 в категории до 1,5 кг.

В первом этапе примут участие команды из Ирана и Казахстана (до 110 кг), а также команда из Индии (до 1,5 кг).

Всего на чемпионат подано 32 заявки от зарубежных команд из 14 стран. Больше всего заявок из Индии (14), из Беларуси и Бразилии — по четыре. Из Китая поступило две заявки. Впервые с 2023 года заявки подали участники из Пакистана, Туниса, Бангладеша, Мексики и Саудовской Аравии.

Напомним, на проведение «Битвы роботов» власти региона планируют потратить почти 57 млн руб. Участниками станут школьники, студенты вузов и сотрудники различных предприятий.

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