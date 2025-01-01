Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Скончался режиссёр, поставивший в Перми «золотомасочную» «Травиату» Роберту Уилсону было 83 года Поделиться Твитнуть

Ушёл из жизни легендарный оперный режиссёр Роберт Уилсон. Об этом сообщил телеграм-канал «Оперного балета» со ссылкой на греческого режиссёра Димитриса Папаиоанну, который написал в своих соцсетях: «Прощайте, мистер Уилсон! Прощай, Боб! Я очень любил тебя — ты изменил мою жизнь».

Информацию о смерти постановщика телеграм-каналу подтвердили другие коллеги Уилсона.

По официальной информации, Уилсон скончался в возрасте 83 лет после непродолжительной, но тяжёлой болезни.

В 2015 году режиссёр работал в Перми: в сотрудничестве с Теодором Курентзисом осуществил в Пермском театре оперы и балета постановку оперы Верди «Травиата», принёсшую Перми три «Золотые маски».

В интервью «Новому компаньону» режиссёр сказал: «Обычно, когда я слушаю музыку, я закрываю глаза — и слышу гораздо лучше. А когда я что-то смотрю, например по телевизору, я выключаю звук и тогда вижу больше — замечаю больше деталей. Для меня как режиссёра главный вызов — сделать так, чтобы глаза оставались открытыми и при этом я мог услышать музыку даже лучше, чем с закрытыми глазами».

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