Пермская «Травиата» получила три «Золотые маски» Вручение Национальной театральной премии по итогам сезона 2015/16 состоялось 19 апреля в Московском музыкальном театре им. Станиславского

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goldenmask.ru

Опера Верди «Травиата» Пермского театра оперы и балета претендовала на награды в семи номинациях: «Опера/Спектакль», «Опера/Работа дирижёра — Теодор Курентзис», «Опера/Работа режиссёра — Роберт Уилсон», «Опера/ Женская роль — Надежда Павлова», «Работа художника в музыкальном театре — Роберт Уилсон», «Работа художника по свету в музыкальном театре — Роберт Уилсон» и «Работа художника по костюмам в музыкальном театре — Yashi».

На три «Золотые маски» — «Драма/Спектакль большой формы», «Драма/Работа режиссёра — Борис Мильграм» и «Драма/Работа художника — Виктор Шилькрот» — претендовал спектакль Театра-Театра «На всякого мудреца довольно простоты».

Результат — менее впечатляющий, чем можно было надеяться, но всё равно внушительный. Театр-Театр остался в этом году без наград. «Травиата» получила три «Золотые маски», из которых особенно радует награда Надежды Павловой — первая в её карьере. Кроме того, в своей номинации получил «Золотую маску» Теодор Курентзис (она у него уже шестая), а Роберт Уилсон получил награду как художник по свету.

Лучшей оперой была признана «Роделинда» Генделя в постановке Большого театра, а лучшим режиссёром в опере — её постановщик Ричард Джонс. Лучшим режиссёром драматического театра признан Андрей Могучий за сенсационную «Грозу», поставленную в БДТ им. Георгия Товстоногова (Санкт-Петербург), а лучшим спектаклем большой формы — «Русский роман» Театра им. Вл. Маяковского (Москва). Могучий выиграл свою награду в самой остроконкурентной номинации в истории «Маски»: в этой номинации присутствовало 28 имён!

Среди лауреатов немало и других имён, близких пермским театралам: так, лучшим балетом стал «Ромео и Джульетта», поставленный в Екатеринбурге Вячеславом Самодуровым, который в настоящее время ставит в Перми «Поцелуй феи» Стравинского.

Церемонию вручения Национальной театральной премии можно будет увидеть на телеканале «Культура» 23 апреля.