Алёна Бронникова Первая декада августа в Прикамье будет жаркой В середине месяца возможна холодная волна Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермские эксперты составили прогноз погоды на август. По словам авторов проекта «Опасные природные явления Пермского края», начало месяца в Прикамье ожидается жарким, в некоторых районах возможно повышение температуры воздуха до отметки, близкой к +30°.

В среднем за последние несколько лет август был существенно теплее климатической нормы — на 2-4°. В 2021 году в конце второй и начале третьей декады регион накрывала рекордная волна жары (до +38,6° в Чайковском). В 2020 и 2024 годах температура воздуха соответствовала норме.

«В этом году месяц начнётся с существенного потепления — впервые с середины июня в Перми воздух прогреется до +27…+28°, а в отдельных районах по краю ближе к +30°. Однако устойчивым это тепло не будет, и в целом, согласно ансамблевым и долгосрочным прогнозам, тёплой ожидается только первая декада месяца. Далее, согласно данным как Европейского центра среднесрочных прогнозов, так и российских моделей, вероятен прохладный период, обусловленный формированием ложбины пониженного давления над Южным Уралом», — сообщили эксперты.

Есть и противоположный сценарий 1 по американской модели CFS/NCEP, согласно которой месяц может оказаться теплее нормы на 3°, но пока предпосылок к такому теплу не зафиксировано. Блокирующий антициклон разрушится к 6 августа. Можно ожидать среднюю температуру воздуха в пределах климатической нормы, на уровне прошлого года. Количество осадков возможно около или больше нормы.

Устойчивых жарких периодов может и не быть, кроме 1-2 и 4-6 августа. Во второй пятидневке погода будет более прохладной, в пределах +20…+25°. возможно существенное количество осадков. По второй половине августа прогнозы пока неопределённые, существенных волн тепла не ожидается, метеорологическое лето может закончиться в середине месяца. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, возможна серьёзная волна холода, без потепления до конца месяца, но из-за большой заблаговременности эксперты уверены, что такой прогноз может не оправдаться.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 1 августа в Прикамье наступит ясная погода без осадков, только на юге вероятна гроза. К концу недели воздух прогреется до +25...+27°. Жарче всего будет на северо-западе.

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