В Пермский край на этой неделе вернётся жара Самые тёплые дни прогнозируются в выходные Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно данным Гидрометцентра, в понедельник, 28 июля, жителей Перми ожидает тёплая погода с температурой в диапазоне от +22 до +24 градусов. По краю — до +26. Будет переменная облачность без дождей в краевом центре и кратковременными осадками по востоку региона.

Во вторник будет всё так же тепло, прогнозируется небольшая облачность.

В среду и четверг, 30 и 31 июля, температура незначительно опустится до +20...+22 градусов, не исключены кратковременные осадки по всей территории Прикамья.

С 1 августа пермяков порадует более благоприятная погода: будет преобладать солнце, осадки прекратятся. В пятницу только на юге края вероятна гроза. К концу недели воздух прогреется до +25...+27. Жарче всего будет на северо-западе региона.

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