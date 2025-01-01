В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 41-летним Виктором Мониным Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Во время участия в спецоперации 21 июля этого года погиб уроженец Александровского округа Виктор Монин. Ему был 41 год. О гибели военнослужащего сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Прощание с Виктором состоится 2 августа. Церемония пройдёт в Доме культуры «Энергетик» в п. Яйва с 12:00 до 13:00. Военнослужащего похоронят на местном кладбище.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования друзьям и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», в зоне СВО погибли жители Нытвенского округа Прикамья Алексей Порошин и Алексей Бузмаков. Их похоронят 31 июля и 1 августа соответственно.

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