В Прикамье двухлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Добрянке Пермского края произошёл несчастный случай: двухлетняя девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Об этом сообщает газета «Зори Плюс» со ссылкой на местный следственный отдел СКР.

Происшествие случилось около девяти часов вечера 29 июля. Мать ребёнка в момент ЧП находилась в соседней комнате. Девочка выпала из окна второго этажа. Она осталась жива, но получила травмы. Согласно информации издания, состояние ребёнка медики оценивают как стабильное.

В июне «Новый компаньон» писал, что пермские врачи спасли двухлетнюю девочку, выпавшую с 10 этажа. У ребёнка после падения отсутствовали критические повреждения, но был выявлен пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Прямо в реанимационном отделении девочку прооперировали, восстановив дыхание. Других повреждений, требующих оперативного лечения, не было, и через несколько дней ребенка отпустили домой.

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