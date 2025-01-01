Пермские врачи спасли выпавшего с 10 этажа двухлетнего ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из больницы выписана двухлетняя пациентка, выпавшая из окна 10 этажа, об этом сообщили в Минздраве Пермского края.

ЧП случилось в первый день лета. Первыми о случившемся узнала бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия в считанные минуты. Осмотрев ребёнка, находившегося в сознании, специалисты оказали первую помощь, провели обезболивание и уведомили стационар о госпитализации.

В этот момент все службы и врачи больницы были оповещены, и операционная готовилась к неотложной хирургической помощи. В кратчайшие сроки мультидисциплинарная группа врачей под руководством дежурного хирурга КДКБ Артура Дмитришина собралась в кабинете компьютерной томографии, куда доставили пострадавшую.

«Падение ребёнка с 10 этажа. Такое сообщение не сулит ничего хорошего: предстоит огромный объём работы, который необходимо выполнить в сжатые сроки. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы человека доставили в больницу живым — это абсолютно «смертельный» этаж. А тут двухлетний малыш, едет в сознании. Это уже чудо. Объективные данные инструментальной и лабораторной диагностики подтвердили отсутствие критических повреждений. На томографии с контрастным усилением выявили пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости. Поэтому прямо в реанимационном отделении, чтобы не терять ни секунды, мы прооперировали ребёнка, восстановив дыхание. Других повреждений, требующих оперативного лечения, у девочки не было», — вспоминает Артур Дмитришин.

Ещё несколько дней девочка провела в хирургическом отделении под наблюдением врачей, её осмотрел невролог. Перед выпиской были проведены контрольные исследования, подтвердившие, что причин для опасений нет.

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