Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр курирует проект театра в Соликамске Новое учреждение культуры должно заработать уже в 2026 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр курирует проект профессионального театра в Соликамске. О том, что будет открыто новое учреждение культуры, сообщил «Коммерсант-Прикамье»: изданию стало известно о приобретении мэрией Соликамска торгового комплекса и земельного участка на ул. Всеобуча с целью создания театра.

Руководитель отдела культуры администрации Соликамска Надежда Осипова рассказала «Новому компаньону» детали проекта. По словам руководителя отрасли, театр будет располагаться в бывшем мясном павильоне местного рынка. Новое строительство на участке не предполагается, учреждение разместится в реконструированном уже существующем строении. Реконструкция павильона и открытие театра проводится в рамках комплексной реновации территории рынка, которую предполагается превратить в общественное пространство в историческом центре, рядом Крестовоздвиженским храмом и набережной.

Мэрия Соликамска ставит себе амбициозную задачу открыть театр уже в 2026 году.

По словам Надежды Осиповой, новый театр будет ориентирован преимущественно на детей и школьников. Это будет первый профессиональный театр в истории Соликамска. Концепцию будущего учреждения разрабатывает Пермский академический Театр-Театр, используя опыт создания Театра-Тятрика в бывшем торговом центре в Перми, на ул. Крисанова. Предполагается, что на первом этапе в учреждении не будет постоянной труппы, спектакли будут давать «десанты» из Театра-Театра; кроме того, новый театральный зал сможет использоваться как площадка для выступлений известной соликамской детской театральной студии «Перемена» и других самодеятельных коллективов. Однако Надежда Осипова не исключает, что в будущем в городе может сформироваться собственная профессиональная труппа.

Директор Театра-Театра Егор Мухин подтвердил, что руководство Соликамска обратилось к нему за помощью в создании концепции театра и уже прошло несколько консультационных встреч. Однако статус будущего учреждения пока не определён: будет ли оно самостоятельным или станет ещё одним филиалом Театра-Театра, сейчас решается. Егор Мухин при этом говорит, что Театр-Театр будет участвовать в проекте независимо от статуса учреждения — хотя бы из любви к прикамской культуре и стремления помочь любителям театрального искусства в Соликамске.

Ранее стало известно о том, что Театр-Театр планирует открыть в этом году подростково-молодёжную сцену.

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