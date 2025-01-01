Ввод жилья в Перми упал на 59% Девелоперы замедлили реализацию проектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитическая платформа для застройщиков «Объектив.РФ» провела сопоставление суммарной площади новых жилых объектов, предложенных девелоперами на первичном рынке в первом полугодии 2025 года, с аналогичным периодом 2024 года. Итоги анализа продемонстрировали уменьшение объёма вывода нового жилья на первичном рынке в 2025 году в большинстве изученных городов. Лишь в Челябинске и Кирове наблюдался рост, превышающий 20% по сравнению с первым полугодием предыдущего года.

В Перми за первые шесть месяцев 2025 года на рынок было представлено 82 240 кв. м жилой недвижимости, что на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). В Тюмени снижение достигло 2,5 раз, а во Владивостоке — 5,6 раз. В Ижевске отмечено падение на 49%, в Новосибирске — на 31%, а в Екатеринбурге — на 27%.

Большинство аналитиков «Объектив.РФ» сходятся во мнении, что сложившаяся экономическая обстановка заставила значительное число компаний либо замедлить реализацию проектов, либо вовсе отказаться от запуска новых. В связи с этим, к 2027 году вероятен дефицит нового жилья.

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