Пермь окутает облаком пыльцы злаков Поделиться Твитнуть

В Перми повысилась активность пыльцы злаков. Такие данные изображены на карте активности пыльцы в сервисе «Яндекс Погода».

В четверг, 31 июля, и в воскресенье, 3 августа, активность пыльцы злаков будет умеренной, а вот в пятницу, субботу и понедельник — высокой.

«Яндекс Погода» со ссылкой на календарь цветения растений-аллергенов в разных регионах России напоминает, что злаки начинают цвести с начала июня. А в июле расцветают сорняки и полынь. При этом сервис отмечает, что при использовании календаря «нужно помнить: растения зацветают не в строго определённые даты, а тогда, когда сложатся подходящие погодные условия».

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