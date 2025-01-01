Чаще других не найти работу в Пермском крае опасаются IT-специалисты Оптимистично оценивают свои карьерные перспективы соискатели из сферы общепита Поделиться Твитнуть

Анализ ситуации на рынке труда этим летом показал, что уверенность в возможностях трудоустройства среди жителей Пермского края играет важную роль при смене работы или поиске новой компании. Опрос hh.ru выявил, что 20% пермяков, то есть каждый пятый, не уверены в возможности найти работу в течение ближайших трёх месяцев. Ещё 9% затруднились в ответе на этот вопрос.

Наибольшую тревогу относительно трудоустройства испытывают специалисты в сфере IT (35% опрошенных сомневаются в возможности найти работу с конкурентной оплатой до конца лета). Также неуверенность проявляют соискатели из областей искусства и консалтинга (по 29%), маркетинга (26%), финансов и образования (по 24%).

Примечательно, что по сравнению с летом предыдущего года, доля обеспокоенных своей карьерой в Пермском крае значительно снизилась. Летом 2024 года опасения относительно поиска работы выражали на 12% больше респондентов. Несмотря на пессимистичные настроения в определенных профессиональных сферах, в целом на рынке наблюдается положительная динамика.

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал, отмечает, что рост уверенности связан с продолжающимся дефицитом кадров и стабильным спросом на работников со стороны компаний. 71% опрошенных жителей Прикамья оптимистично оценивают свои карьерные перспективы и уверены в возможности трудоустройства до конца лета. В основном, это соискатели из сферы общепита (83%), продаж и автобизнеса. По сравнению с летом 2024 года, доля уверенных в успешном трудоустройстве жителей Прикамья увеличилась на 11%.

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