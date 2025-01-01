В Перми горел частный дом на площади 250 квадратных метров Причины пожара выясняются Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 30 июля, в 23:04 в ГУ МЧС по региону поступило сообщение о возгорании на ул. Героев Хасана в Перми. На ликвидацию пожара, который напугал жителей Бродовского тракта, были мобилизованы значительные силы: 47 спасателей и 13 ед. спецтехники.

По прибытии первого расчёта было установлено, что огнём охвачена стена сэндвич-панелей частного дома, а также находящиеся рядом стройматериалы. Площадь распространения огня достигла 250 кв. м.

В данный момент специалисты управления надзорной деятельности проводят проверки для выяснения всех обстоятельств и установления причины пожара.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.