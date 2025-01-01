Названы четыре претендента на должность главного архитектора Пермского края Победитель конкурса определится в августе Поделиться Твитнуть

Четыре претендента прошли во второй тур конкурса на замещение вакантной должности заместителя министра Минимущества, главного архитектора региона. Информация об этом размещена на сайте Государственной гражданской службы региона.

Это директор ГБУ ПК «Институт территориального планирования» Елена Ермолина, замначальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Сергей Карасев, главный архитектор ООО «Арт-Проект Сатурн-Р» Игорь Луговой, главный архитектор Салехарда Александр Панфилов.

На первом этапе все кандидаты на должность представили в конкурсную комиссию подготовленный проект документа на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований».

Интерактивное тестирование вышедших во второй тур претендентов состоится 31 июля, заседание рабочей группы — 5 августа, заседание конкурсной комиссии — 7 августа.

Согласно информации на официальном сайте Минимущества, заместитель главы ведомства, главный архитектор курирует вопросы планирования и контроля градостроительной деятельности и нормативно-разрешительной документации. Кроме того, в обязанности входит оказание экспертной, аналитической и консультативной поддержки губернатору в сфере градостроительства и архитектуры, участие в реализации госполитики в этой сфере, координация работы по формированию облика городов, населённых пунктов и пр.

Пост главного архитектора Прикамья освободился в 2023 году. Занимавший ранее эту должность Артём Габдрахманов был назначен министром строительства региона.

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